В России хотят расширить список видов медицинской помощи по ОМС

Новые виды медицинской помощи могут появиться в системе ОМС в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.
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