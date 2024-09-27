Трамп обвинил Харрис во лжи о ее работе в McDonald's

TASS/Jacquelyn Martin Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалу Харрис в том, что она солгала о своей работе в McDonald's.
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