Исследование раскрыло траты российских игроков в начале 2024 года — Helldivers 2, Bald...

Исследование раскрыло траты российских игроков в начале 2024 года — Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader в лидерахИсполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова в разговоре с изданием «Ведомости» рассказала о тратах российских геймеров в первом квартале 2024 года.