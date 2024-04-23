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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Исследование раскрыло траты российских игроков в начале 2024 года — Helldivers 2, Bald...

Исследование раскрыло траты российских игроков в начале 2024 года — Helldivers 2, Bald...

Исследование раскрыло траты российских игроков в начале 2024 года — Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader в лидерахИсполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова в разговоре с изданием «Ведомости» рассказала о тратах российских геймеров в первом квартале 2024 года.

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