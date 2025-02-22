Зеленский за вечер обзвонил премьеров шести европейских стран

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Киев не сядет за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, в пятницу, 21 февраля, Владимир Зеленский начал обзванивать европейских лидеров.
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