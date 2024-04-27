Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 853 подписчика

Конец эры "Абрамса"? Два представителя высшего командования США обрушились с жесткой критикой на основной боевой танк американской армии

Конец эры "Абрамса"? Два представителя высшего командования США обрушились с жесткой критикой на основной боевой танк американской армии

Более 40 лет в армии США танк М1"Абрамс" представляли как символ опережающей военной мощи. Но "дранг нах Остен" крайне плохо сказался на его репутации, о чем даже были вынуждены заявить высшие чины армии США и Корпуса морской пехоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
Для России нет преград! пиндосы и мелкобриты вы следующие!!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх