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Татар-информ

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Минздрав РТ внедрит московский опыт подбора врачей в республике

Минздрав РТ внедрит московский опыт подбора врачей в республике

Представители Министерства здравоохранения Республики Татарстан посетили Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы для знакомства с системой подбора персонала, оценки, профессионального развития и образовательными подходами.

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