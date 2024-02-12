Реализация инвестиционного проекта началась на стеклозаводе в ´Елизово´.

Реализация крупного инвестпроекта началась в Осиповичском районе. В филиале ´Елизово´ Гродненского стеклозавода создают новое производство и проводят реконструкцию одного из зданий - под производственный участок подготовки и сортировки стеклобоя.
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