Синоптики уточнили прогноз погоды в Сахалинской области на 9 сентября

На Сахалине 9 сентября сохранится прохладная и ветреная погода. В большинстве районов острова местами пройдет небольшой дождь, на побережьях усилится северо-западный ветер.
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