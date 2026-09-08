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СахПресс

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Синоптики уточнили прогноз погоды в Сахалинской области на 9 сентября

Синоптики уточнили прогноз погоды в Сахалинской области на 9 сентября

На Сахалине 9 сентября сохранится прохладная и ветреная погода. В большинстве районов острова местами пройдет небольшой дождь, на побережьях усилится северо-западный ветер.

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