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Байден в последней зарубежной поездке посетит Италию, встретится с папой Римским

Байден в последней зарубежной поездке посетит Италию, встретится с папой Римским

Джо Байден в январе совершит свою последнюю поездку в качестве президента Соединенных Штатов в Италию, где проведет встречу с папой Римским Франциском, премьером Джорджией Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

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