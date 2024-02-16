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ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллекта...

ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллекта...

ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллектаВозможности генеративного искусственного интеллекта уже породили несколько юридических и этических проблем, поэтому высказанная недавно основателем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) идея создания в ОАЭ тестового полигона для формирования правил использования новых разработок в этой сфере нашла отклик и поддержку у местных властей.

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