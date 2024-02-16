ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллекта...

ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллектаВозможности генеративного искусственного интеллекта уже породили несколько юридических и этических проблем, поэтому высказанная недавно основателем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) идея создания в ОАЭ тестового полигона для формирования правил использования новых разработок в этой сфере нашла отклик и поддержку у местных властей.