"Герани" поразили логистические центры в Николаеве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА "Герань" поразили логистические центры в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.
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