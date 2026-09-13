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ТАСС

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"Герани" поразили логистические центры в Николаеве

"Герани" поразили логистические центры в Николаеве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА "Герань" поразили логистические центры в районе Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

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