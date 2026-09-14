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Регионы России

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В Ленинградской области внедрено более 9000 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии

В Ленинградской области внедрено более 9000 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии

В Ленинградской области в семи городах и посёлках внедрена более 9000 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии на базе интернета вещей (IoT).

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