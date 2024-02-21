Организаторов треш-стримов будут наказывать крупными штрафами

Как остановить насилие в прямом эфире? Депутаты комитета по законности и правопорядку Смоленской областной Думы поддержали федеральную инициативу, которая предлагает ввести серьезные штрафы для организаторов так называемых треш-стримов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии