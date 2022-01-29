В Самаре полицейские устроили детям зимний праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

Самарская региональная организация «Динамо» тесно взаимодействует с подшефным коллективом школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах гибели ребенка, тело которого обнаружено в Ленинградской области
- В г. Москве за преступление 18-летней давности осужден бывший военнослужащий
- В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 26 –летней давности
Свежие комментарии