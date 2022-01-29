Происшествия

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В Самаре полицейские устроили детям зимний праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

Самарская региональная организация «Динамо» тесно взаимодействует с подшефным коллективом школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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