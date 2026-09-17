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Суть Событий

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Трамп снова грозит ЕС санкциями и пошлинами - на этот раз из-за своего "51-го штата"

Трамп снова грозит ЕС санкциями и пошлинами - на этот раз из-за своего "51-го штата"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне выступила с предложением сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС.

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