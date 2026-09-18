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HR-эксперт Лоикова связала многозадачность и постоянные дедлайны с эмоциональным выгоранием

HR-эксперт Лоикова связала многозадачность и постоянные дедлайны с эмоциональным выгоранием

HR-эксперт Зулия Лоикова заявила в интервью «Абзацу» , что многозадачность на работе и постоянные дедлайны приводят к быстрому эмоциональному выгоранию специалистов.

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