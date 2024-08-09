Осенняя сессия Госдумы: новые законопроекты на поддержку уязвимых групп населения Ирэн ОрлонскаяВо время осенней сессии Госдума займется рассмотрением нескольких законопроектов, касающихся новых мер поддержки для населения страны.
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