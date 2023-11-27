Полиция Ирландии начала проверку в отношении бойца UFC Конора Макгрегора

Ирландская полиция изучает заявления бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в социальных сетях. Как сообщается в материале газеты The Daily Telegraph, в отношении спортсмена проводится проверка в связи с подозрением в разжигании межнациональной розни.
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