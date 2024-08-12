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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Динамо» Махачкала Крачковский: «Fan ID не скажется на посещаемости в Дагестане, мне кажется. Там очень любят футбол – на Первую лигу ходили 22 тысячи» 

«Мне кажется, Fan ID не скажется на посещаемости в Дагестане на матчах «Динамо». Там очень любят футбол, люди и на игры Первой лиги ходили: с «Родиной» было 22 тысячи.

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