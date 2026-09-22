На маршрутах Москвы начали тестировать пятый трамвай без водителя

Пятым беспилотным трамваем, вышедшим на испытания в Москве, стал «Львенок-Москва». В пределах Краснопресненской сети на маршруте № 10 он следует самостоятельно, а на других маршрутах передвигается с водителем и в это время собирает данные о местности.