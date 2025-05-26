Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Сон "в запас": можно ли на самом деле выспаться впрок? Учёные ответили на вопрос

Сон "в запас": можно ли на самом деле выспаться впрок? Учёные ответили на вопрос

Учёные предупредили о сложности компенсировать хронический недосып.В течение рабочей недели многие люди недосыпают, и пытаются наверстать недостаток сна в будни, выспавшись "от души" на выходных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх