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Подростки из Читы осуждены за поджог станции: ущерб превысил 350 тыс. рублей

Подростки из Читы осуждены за поджог станции: ущерб превысил 350 тыс. рублей

В Чите суд приговорил двух несовершеннолетних к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции связи.

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