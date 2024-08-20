Легендарный пирог: раньше так готовила только я, а теперь все кому,не лень (как я могла про него забыть). Моя фирменная «Шарлотка»

Вот без зазрений совести могу сказать,что по этому рецепту готовят, пожалуй,все кому не лень! И не зря! Это определенно одна из самых вкусных вариаций Шарлотки! Не верите мне, испеките сами и обязательно отпишитесь в комментариях о результате.
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