Дмитровец
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Дмитровец

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Освоить базовые техники ушу теперь можно бесплатно в двух парках САО

Хочется добавить в привычный график немного движения, но не знаете, с чего начать? Отличный вариант — бесплатные занятия по ушу в Северном округе, которые проходят в рамках городских проектов «Мой спортивный район» и «Лето в Москве».

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