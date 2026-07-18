Кувейт: Официальные лица объявили, что несколько пожарных получили ранения при ликвидации двух отдельных пожаров на неуказанных электростанциях и опреснительных установках по состоянию на полдень по местному времени в результате ударов иранских беспилотников и ракет.
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