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Контрафронт

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Кувейт: Официальные лица объявили, что несколько пожарных получили ранения при ликвидации двух...

Кувейт: Официальные лица объявили, что несколько пожарных получили ранения при ликвидации двух отдельных пожаров на неуказанных электростанциях и опреснительных установках по состоянию на полдень по местному времени в результате ударов иранских беспилотников и ракет.

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