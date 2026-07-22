«В эту игру можно играть вдвоём»: появилось видео горящей нефтебазы в Одессе В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть масштабный пожар на нефтебазе в Од.
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«В эту игру можно играть вдвоём»: появилось видео горящей нефтебазы в Одессе В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть масштабный пожар на нефтебазе в Од.
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