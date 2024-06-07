Военнослужащие ВС РФ начали эвакуацию жителей Очеретино из-за обстрелов ВСУ

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).