Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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