Замечательное стихотворение о глубине простой женской души. Мне в душу постучали осторожноС вопросом: «Извините, можно к вам?» Подумав, я сказала: «Можно… можно,Входите, место есть и тут, и там…» Опять вопрос: «А с чем коробки эти,Большие, да и внешне не ахти…» – Несбывшиеся планы в них о лете,Мечты, надежды… те, что не спасти… – А вы зачем пожаловали в душу?Обычно ищут к телу все подход… – Я ваш покой обидой не нарушу…А тело без души… оно не в счёт… – Ну раз уж вы пришли, так оставайтесьНе до утра, а просто навсегда… Я полюбила вас, не сомневайтесь…И вместо «Нет» душа сказала «Да»… – Но если вы и вправду полюбили,За что, ответьте, если не секрет? – В любви вопрос «За что?» совсем не в силе,Ведь любят ВОПРЕКИ, сойдёт ответ? – Бываю я несдержанней и резче,И знаю, что за всё предъявят счёт… – Используют людей, а любят вещиСейчас… А было всё наоборот… – А если захочу уйти неслышно,Мне нужно знать, что вас от слёз сберёг… – Так если стану я однажды лишней,То значит вы — мой жизненный урок… Ко мне врывались в душу, дверь ломая,Осенними признаньями шурша… Прощаю всех за всё, пока живаяВо мне простая женская душа… Автор: Ирина Самарина-Лабиринт, 2013 .