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  • Юрий К
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    Что за дебил! И кто лайк поставил?(((В Забайкальске во...

Игра в одни ворота и накачка Украины оружием: основные заявления Лаврова в ООН

Игра в одни ворота и накачка Украины оружием: основные заявления Лаврова в ООН

Игрой в одни ворота назвал Сергей Лавров ситуацию с реализацией зерновой сделки. Отвечая на вопросы журналистов после заседания Совбеза ООН, глава российского МИД заявил, что Запад делает все, чтобы российское зерно не попало в другие страны.

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