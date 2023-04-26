Игра в одни ворота и накачка Украины оружием: основные заявления Лаврова в ООН

Игрой в одни ворота назвал Сергей Лавров ситуацию с реализацией зерновой сделки. Отвечая на вопросы журналистов после заседания Совбеза ООН, глава российского МИД заявил, что Запад делает все, чтобы российское зерно не попало в другие страны.