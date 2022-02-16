Происшествия

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Расследовано уголовное дело о серии телефонных мошенничеств в Кемеровской области

Следователем УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Прокопьевска.

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