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Царьград

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Названа одна ошибка, которая усиливает чувство тревоги

Названа одна ошибка, которая усиливает чувство тревоги

Психолог объяснила, почему тревога не всегда означает реальную опасность.Тревога сама по себе не является болезнью и не означает, что с человеком "что-то не так".

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