14 выразительных портретов коренных американцев

Мы показывали портреты индейцев, сделанные в начале прошлого столетия. Несмотря на то, что прошло так много времени, коренные жители Штатов не забывают свою культуру и с гордостью носят свои традиционные наряды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии