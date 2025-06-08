Врач объяснил, кого чаще кусают комары и как защититься от опасных инфекций

Изменения климата способствуют распространению комаров, способных переносить опасные инфекции. При этом против ряда заболеваний, которые они могут передавать, до сих пор не разработаны ни целевые методы лечения, ни действенные вакцины.
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