«Ъ»: Bosch продаст заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding

По данным газеты, фонд предложил даже больше, чем хотел сам Bosch, и намерен не только производить в России технику под собственными брендами, но и организовать контрактное производство для сторонних марокНемецкий концерн Bosch почти продал свои заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding.