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В Черногории задержан основатель канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства

В Черногории задержан основатель канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства

Силовики задержали основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в городе Рисан, пишут черногорские СМИ .

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