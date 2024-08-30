До выборов губернатора Санкт-Петербурга осталась неделя

Помимо главы города выберут депутатов муниципальных советов Буквально через неделю в Санкт-Петербурге стартует трехдневное голосование в рамках выборов губернатора и депутатов муниципальных советов, а также довыборов депутата регионального Законодательного собрания по избирательному округу №18.
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