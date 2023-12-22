«Первый съезд иноагентов». Германия дает площадку врагам России

Чем бы либеральная общественность не тешилась, лишь бы в Россию не возвращалась. А господа, надо сказать, развлекают себя как могут, раздувая высосанные из пальца инфоповоды и проводя бессмысленные мероприятия с пафосными лозунгами и скудным составом участников.