«Первый съезд иноагентов». Германия дает площадку врагам России

Чем бы либеральная общественность не тешилась, лишь бы в Россию не возвращалась. А господа, надо сказать, развлекают себя как могут, раздувая высосанные из пальца инфоповоды и проводя бессмысленные мероприятия с пафосными лозунгами и скудным составом участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии