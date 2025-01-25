Глава Минприроды назвал срок восстановления пляжей после разлива мазута

Пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, планируется полностью восстановить к 2026 году. Эти сроки были озвучены Александром Козловым, главой Минприроды России, во время обсуждения с президентом Владимиром Путиным, информация о чем опубликована на официальном сайте Кремля.