Мировое перерождение в главном трейлере «Почему все забыли мой мир?»Project No.9 («Низкоуровневый персонаж Томозаки») за месяц до премьеры выпустила главный трейлер аниме «Почему все забыли мой мир?» (Naze Boku no Sekai o Dare mo Oboeteinai no ka?).