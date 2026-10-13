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Аргументы и Факты

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Хуситы предостерегли Эр-Рияд от атак на столицу Йемена

Хуситы предостерегли Эр-Рияд от атак на столицу Йемена

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, выступило с предупреждением в адрес Саудовской Аравии относительно возможных ударов по йеменской столице Сане.

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