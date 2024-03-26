Сериал “Пингвин” об известном противнике Бэтмена будет очень мрачным и жест...

Сериал “Пингвин” об известном противнике Бэтмена будет очень мрачным и жестокимЗвезда “Пингвина” Колин Фаррелл рассказал о новом сериале – и, похоже, это будет жестокая и мрачная часть вселенной “Бэтмена” от режиссера Мэтта Ривза.