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Сериал “Пингвин” об известном противнике Бэтмена будет очень мрачным и жест...

Сериал “Пингвин” об известном противнике Бэтмена будет очень мрачным и жест...

Сериал “Пингвин” об известном противнике Бэтмена будет очень мрачным и жестокимЗвезда “Пингвина” Колин Фаррелл рассказал о новом сериале – и, похоже, это будет жестокая и мрачная часть вселенной “Бэтмена” от режиссера Мэтта Ривза.

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