В Крыму увеличили единовременную выплату за подписание контракта

Фото: Михаил ГладчукВ Республике Крым единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 500 000 рублей.
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