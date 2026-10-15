Традиционная нуклеарная семья с двумя родителями гораздо реже встречается в крупных американских городах, чем в пригородах, показал проведенный Институтом семейных исследований анализ, сообщил 14 октября телеканал Fox News.
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