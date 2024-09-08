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Первые материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 появились в каталогах европе...

Первые материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 появились в каталогах европе...

Первые материнские платы с чипсетами AMD X870E и X870 появились в каталогах европейских ретейлеровЗа последние несколько недель ряд производителей анонсировали материнские платы на чипсетах AMD X870E и X870, но сроки начала продаж и розничная стоимость новинок не назывались.

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