Таbланд по карману: раскрыт секретный маршрут для экономных путешественников

Мечтаете о райских пляжах Таиланда, но цены на билеты кусаются? Не отчаивайтесь! Ассоциация туроператоров России нашла способ значительно сэкономить на перелете, и теперь путешествие в эту экзотическую страну стало еще доступнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии