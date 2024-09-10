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Таbланд по карману: раскрыт секретный маршрут для экономных путешественников

Таbланд по карману: раскрыт секретный маршрут для экономных путешественников

Мечтаете о райских пляжах Таиланда, но цены на билеты кусаются? Не отчаивайтесь! Ассоциация туроператоров России нашла способ значительно сэкономить на перелете, и теперь путешествие в эту экзотическую страну стало еще доступнее.

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