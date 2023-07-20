Оглашён приговор боровичанам, забившим жертву ногами и железной трубой: мужчина умер в больнице

Долгое время это преступление, совершённое ещё 18 апреля 2021 года близ автомобильного рынка, на глазах у посторонних людей, оставалось одним из самых обсуждаемых в Боровичах: обвинение следком предъявил двум предпринимателям с неоднозначной репут .