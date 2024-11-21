Star Wars Outlaws вышла в Steam с крупным обновлением и дополнением про Лэндо Калрисси...

Star Wars Outlaws вышла в Steam с крупным обновлением и дополнением про Лэндо КалриссианаКак и было обещано, 21 ноября приключенческий экшен с открытым миром Star Wars Outlaws от Ubisoft и Massive Entertainment добрался до сервиса Steam и получил крупнейший в своей истории патч, а также первое сюжетное дополнение.