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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Star Wars Outlaws вышла в Steam с крупным обновлением и дополнением про Лэндо Калрисси...

Star Wars Outlaws вышла в Steam с крупным обновлением и дополнением про Лэндо Калрисси...

Star Wars Outlaws вышла в Steam с крупным обновлением и дополнением про Лэндо КалриссианаКак и было обещано, 21 ноября приключенческий экшен с открытым миром Star Wars Outlaws от Ubisoft и Massive Entertainment добрался до сервиса Steam и получил крупнейший в своей истории патч, а также первое сюжетное дополнение.

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