ФРГ и Финляндия - лидеры ЕС. Они первыми запускают программы отъёма денег у пенсионеров.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Довыбирались,мать их ети!!! Безмозглые бараны.....
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12 час.

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