ФРГ и Финляндия - лидеры ЕС. Они первыми запускают программы отъёма денег у пенсионеров.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. А не испить ли нам чайку с пряничками? А испить! В Германии власти, наконец-то, начинают осознавать масштабы проблем, до которых они уже довели страну и продолжают совершать глупые шаги по их масштабированию.
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