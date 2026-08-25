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Краснодар краенда БПЛА һөҗүме аркасында ике кеше һәлак булган

Узган төнне дошман пилотсыз очкычлары Краснодар краеның Северский районына һөҗүм итә. Бу хакта губернатор Вениамин Кондратьев хәбәр итте.

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