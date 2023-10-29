Путин рассказал о ипотеке для космонавтов

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать ипотеку для работников космической отрасли «Для космической отрасли, конечно, должна быть своя система льготирования… Нужно с правительством обсуждать, с Минфином, сравнивать различные условия», — сказал Путин, сообщает ТАСС.